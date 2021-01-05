В Петербурге и Ленобласти холодает и наступает небольшой морозец. На трассах 47 региона ожидается гололедица. О неблагоприятных природных явлениях в ближайшие дни автомобилистов предупреждают в МЧС. Дороги станут скользкими уже завтра, 6 января.- Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6, 7 и 8 января на территории Ленинградской области на дорогах ожидается гололедица, - сообщает пресс-служба ведомства.Автомобилистов предупреждают о возможных аварийных ситуациях. Водителям советуют не превышать скорость и держать дистанцию. Кроме того, внимательными и осторожными стоит быть и пешеходам в Петербурге и Ленобласти. Несмотря на обработку улиц, есть вероятность упасть. Стоит подготовить малоскользящую обувь и передвигаться не спеша.