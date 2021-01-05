Восьмилетний ребенок, родители которого умерли в ночь на 5 января в Петербурге, находится в больнице. Напомним, что после семейной ссоры, по предварительным данным, муж зарезал собственную жену. Все произошло в квартире жилого дома на проспекте Просвещения. Мужчина нанес не менее шести ударов ножом. Соседи, услышав шум, вызвали полицию. Когда правоохранители попали в дом, мужчина решил сбежать с места преступления. Однако трагически погиб, пытаясь уйти от полиции через окно квартиры на 9 этаже.Теперь стало известно, что ребенка погибших госпитализировали с поверхностными порезами. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу. Ночью ребенка доставили в детскую городскую больницу №2. Там он остается и сейчас в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что со школьником находится его бабушка.По факту произошедшего в квартире на Просвещения возбуждено уголовное дело, идет расследование.