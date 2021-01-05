Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник, 5 января, помогал медикам в Сертоловской поликлинике в качестве автоволонтера. За рулем машины он развозил врача на вызовы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.Конечно, в праздничные дни работа медицинской службы не прекращается. Справиться с нагрузкой врачам, в том числе участковым, в Ленобласти помогают волонтеры. Есть добровольцы, которые на собственных авто развозят медиков к больным, у которых, например, поднялась температура.– Если есть время и возможность – в каждой поликлинике или ФАПе будут рады автоволонтерам, – отметил Александр Дрозденко. – Участковые врачи за день обходят десятки пациентов, смена может продолжаться и до 22, и до 24 часов. Поработал в Сертолово. В новой поликлинике в сутки принимают и обслуживают до 140 вызовов, берут свыше 100 тестов и, естественно, работают без выходных.