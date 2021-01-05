Во вторник, 5 января, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил строительную площадку корпуса Института скорой помощи имени Джанелидзе во Фрунзенском районе. Напомним, что его возведение началось в 2019 году. По первоначальным планам корпус должен быть сдан в 2022 году. Однако Александр Беглов дал поручение ускорить процесс строительства, сообщает пресс-служба Смольного. Завершить строительство могут к декабрю 2021 года.- Новый стационар строится по принципу многофункционального трансформера. При необходимости его можно будет быстро перепрофилировать, - отмечают в пресс-службе Смольного.А при обычном режиме работы в корпусе предусмотрено отделение экстренной помощи, 7 круглосуточно работающих операционных, а также 48 коек реанимации и интенсивной терапии. Площадь здания составит больше 22 тысяч «квадратов».- Введя его в строй, мы получим качественное улучшение по многим показателям оказания экстренной помощи в Санкт-Петербурге, - отметил Александр Беглов.