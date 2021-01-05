В новогодние каникулы в Петербурге ежедневно патрулируют улицы более 20 мобильных бригад. Они следят за соблюдением ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина.Уже в первые дни нового года в Петербурге нашли нарушения в работе общепита. Напомним, что с 30 декабря по 3 января работать заведениям было запрещено.- Наибольшее количество нарушений выявлено в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга. Составлено 16 протоколов осмотров, - добавляют в Смольном.Кроме того, в поле зрение мобильных бригад попалась «тусовка» на Конюшенной площади: массовые мероприятия сейчас тоже запрещены.Однако, как отмечают в Смольном, в целом ситуацию с соблюдением ограничительных мер в Петербурге можно назвать стабильной.