В центре реабилитации диких животных «Велес» в Ленобласти настоящий праздник. Там впали в спячку все медведи.- Такого праздника давно не было. Да, в общем-то, вообще никогда раньше! Все 20 наших медведей легли в зимнюю спячку, - рассказали на странице «Велеса» в Instagram.Действительно, погода располагает: в Петербурге и Ленобласти она наконец-то стала похожа на зимнюю. В ближайшее время ожидается похолодание, которое к выходным по прогнозам синоптиков достигнет -10 градусов.- Конечно, медведи будут просыпаться, в оттепели или от шума улицы и салютов, - говорят в «Велесе».В такие периоды кормление животных планируют свести к минимуму, чтобы не нарушать природные механизмы метаболизма, объясняют в «Велесе».За подопечных Центра очень обрадовались не только сами волонтеры, но и подписчики в соцсети. «Сладко спите, плюшевые мишки», - пишут пользователи в комментариях.