О погоде в Санкт-Петербурге на 6 января 2021 года в соцсетях рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Как сообщает синоптик, рождественский сочельник в городе на Неве будет слегка морозным.– Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием гребня антициклона, – объясняет Михаил Леус. – Вытягиваясь с востока, он сохранит в регионе облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Существенных осадков не ожидается.На градуснике 6 января обещают от минус одного до минус трех градусов, а в Ленинградской области температура воздуха опустится до шести градусов мороза. Морозный и сухой день будут сопровождать ощутимый ветер скоростью три-восемь метров в секунду и повышенное атмосферное давление (оно составит 770 миллиметров ртутного столба).В Рождество, 7 января, в Санкт-Петербурге, по данным Северо-Западного Росгидромета, будет морозно (до минус пяти градусов днем и минус семи – ночью), скользко и местами снежно.