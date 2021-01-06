Сесть нетрезвым за руль, тем более в новогодние праздники, для петербуржцев дело, увы, обычное. К такому выводу пришли полицейские, которые провели масштабный рейд среди водителей. Три ночи подряд, с 3 по 5 января, десятки экипажей ДПС совместно с патрульными, подразделением МВД по контролю за оборотом наркотиков и бойцами спецназначения «Гром» проверяли автомобилистов всех районов Санкт-Петербурга и Ленобласти.– В общей сложности проверили порядка тысячи автомобилистов, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Более 110 из них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом трое автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.Неутешительные результаты анализов оглашали на месте, для этого задействовали мобильную медицинскую лабораторию.Подавляющее большинство нетрезвых водителей отделалось административными наказаниями. А вот на трех бывалых лихачей завели уголовные дела. Теперь им грозит до двух лет тюрьмы.