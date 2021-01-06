Последними данными о динамике тестирования петербуржцев на коронавирус поделились в региональном оперативном штабе. По информации на 10:00 6 января, на «ковид» за прошедшие сутки обследовали 20 837 человек.– Под медицинским наблюдением находится 680 человек, – сообщают в оперативном штабе. – Из них 308 – контактные, 372 – на самоизоляции.В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, на номер «122» за сутки поступило 7237 вызовов.В городе работают 1023 обученных и аккредитованных волонтера. Чтобы получить их помощь, достаточно позвонить на горячую линию: 8 (800) 200 34 11. Гуманитарную помощь с начала второй волны получили уже 99 939 жителей города: продуктовые наборы везут пенсионерам, одиноким горожанам, малообеспеченным многодетным семьям.Еще 173 человека вступили в ряды автоволонтеров в рамках проекта «Подвези врача». Они уже помогли медикам добраться до пациентов по 6558 адресам. Присоединиться к автоволонтерам можно, позвонив организаторам проекта по номеру: 8 (921) 905 09 94.