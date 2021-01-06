Ночной пожар в Парголове закончился трагедией: на месте сгоревшего дома на Байкальской улице, 15 спасатели обнаружили несколько тел.Пламя и дым заметили накануне, около десяти часов вечера 5 января. Вскоре к горящей одноэтажке примчались три пожарных машины и 14 спасателей.Пламя охватило 120 квадратных метров помещения и крышу. Справиться с открытым огнем удалось лишь спустя полтора часа.– В ходе тушения обнаружены тела мужчины и женщины, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Далее в ходе разборки завалов обнаружено сильно обгоревшее тело.Похоже, несчастье погубило целую семью: по словам очевидцев, в числе погибших оказались девушка и пожилой мужчина.Что стало причиной пожара на Байкальской, унесшего жизни трех человек, пока неизвестно: на месте работают специалисты.