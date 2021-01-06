Семья топ-менеджера «Газпрома» пострадала от рук ушлого домушника. Вечером 5 января, вернувшись после недельного отсутствия, 35-летний газодобытчик обнаружил, что квартира на Кременчугской улице – она принадлежит матери мужчины – вскрыта, а все ценности и деньги испарились. Петербуржец тут же позвонил по номеру «112».Как выяснилось, у преступника был хороший запас времени: хозяева отсутствовали с раннего утра 31 декабря и до самого вечера 5 января. В окно вор залезть не мог: двушка находится на 10 этаже. Поэтому вход пошли отмычки.– Преступник проник в квартиру, подобрав ключ, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В одной из комнат вор похитил шесть миллионов рублей, а также ювелирные изделия.Ни сигнализации, ни видеонаблюдения в квартире матери сотрудника «Газпрома» нет, а потому искать домушника полиции придется по отпечаткам пальцев. За кражу в особо крупном размере ему грозит до 10 лет за решеткой.