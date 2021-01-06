Захватывающая погоня взбудоражила центр Санкт-Петербурга минувшей ночью. 6 января около трех часов ночи сотрудники ГИБДД обратили внимание на серый «Киа Рио», который двигался по Невскому проспекту. Попытка остановить иномарку для проверки документов успехом не увенчалась.Напротив, автомобилист только вдавил педаль газа в пол и, невзирая на ПДД, попытался скрыться. Тогда правоохранители пустились в погоню. В ней участвовало, как минимум, пять автомобилей с мигалками. Погоня со свистом пронеслась по Невскому, Васильевскому острову и Петроградской стороне.– В районе Тучкова моста для остановки автомобиля применили табельное оружие, но водитель-нарушитель продолжил движение – и на перекрестке Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова наехал на препятствие, – сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.Только опрокинувшись набок, иномарка, наконец, остановилась. За рулем сидел 22-летний гражданин. Сначала его доставили в больницу, затем отпустили домой. Дуть в трубочку лихач наотрез отказался, а потому на него составили сразу несколько административных протоколов: за отказ от медосвидетельствования, езду по встречке и проезд на красный.