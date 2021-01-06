Шокирующие, по меркам пандемии, кадры выложил в сеть петербуржец Константин. Мужчина посетил поликлинику №106 на улице Рихарда Зорге, куда на время новогодних праздников «свели трех дежурных терапевтов с трех поликлинических филиалов». В итоге получилась, по наблюдениям пациента, «невообразимая людская толчея».– Все три кабинета в одном коридоре, а люди сидят на головах друг у друга. Талоны выдаются без времени посещения врача, все страждущие несколько часов толпятся в живой очереди в тесном, душном коридоре. Здоровые и больные, все вперемешку и без возможности хоть как-то рассредоточиться, – описывает Константин. – На самих дежурных врачей нагрузка невообразимая: люди в кабинет попадают на взводе, и немногие могут себя контролировать. И это длится часами. Да это просто ужас на фоне общей эпидемиологической обстановки!С вопросом «Комсомолка» обратилась в Комитет по здравоохранению и администрацию Красносельского района Санкт-Петербурга. Там сообщили, что Константин описал ситуацию, которая имелась в поликлинике на утро 5 января.– В тот день в поликлинике одновременно задействовали 100 процентов штата терапевтов – 18 врачей: 13 были на вызовах, пять – на приеме, – объяснили в районной администрации. – За 5 января было принято 217 вызовов на дом.Скопление народа у поликлиники наблюдалось, по данным ведомства, в момент ее открытия в 09:00 из-за термометрии на входе.– В последующем никаких очередей в поликлинику не было, в том числе и сегодня, – подчеркивают власти.В резерве учреждения есть еще 12 врачей общей практики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как будут работать поликлиники и стоматологии в Санкт-Петербурге в новогодние праздники 2021Рассказываем о режиме работы детских и взрослых поликлиник, стоматологий и травмпунктов в Санкт-Петербурге с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (подробности)