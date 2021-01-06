Вместо хлопушек и бенгальских огней житель Санкт-Петербурга захватил с собой на новогоднюю прогулку в парк… автомат. К счастью, охолощенный. Иначе последствия его праздничного «салюта» из 20 залпов могли бы быть куда печальнее.37-летний мужчина открыл стрельбу в воздух в Муринском парке днем 5 января. Очевидцы оперативно обратились в полицию. Ведь того, что мужчина трезв и всего лишь стреляет из автомата, «отмечая Новый год», они не знали.– На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и уже спустя 10 минут задержали 37-летнего безработного, – сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Было установлено, что он около 20 раз выстрелил в воздух из охолощенного автомата из хулиганских побуждений.Весельчака доставили в отделение, чтобы для начала составить административный протокол о мелком хулиганстве. А впереди у стрелка маячит уголовное дело. Автомат и 95 светошумовых патронов у любителя необычных фейерверков на всякий случай изъяли.