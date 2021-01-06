Москва поддержала Петербург в борьбе с коронавирусом: столица безвозмездно прислала в город на Неве дополнительные лекарства для лечения пациентов с «ковидом», СИЗы и специализированное медоборудование.– В петербургских стационарах в наличии нужное количество препаратов и СИЗов. Но любая помощь сегодня важна, – отмечает вице-губернатор Олег Эргашев. – Это пример солидарности в борьбе с пандемией.На сегодня Петербург получил из Москвы более 15 000 упаковок антибиотиков (включая азитромицин и амоксиклав), 11 000 пачек противовирусных препаратов (фавипиравир, арбидол, коронавир, триазавирин) и 5000 упаковок противовоспалительных средств (парацетамол). Все они пригодятся для создания лекарственного резерва. Препараты передали в главный городской инфекционный стационар – Боткинку.– Сейчас наша больница заполнена на 90 процентов. В основном, это пациенты средне-тяжелой и тяжелой степени, – поясняет главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев. – Лекарства у нас всегда востребованы в больших количествах.Поставка СИЗов и оборудования ожидается в ближайшее время.