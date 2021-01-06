Санкт-Петербург встречает главный праздник православных – Рождество, – несмотря на пандемию и антиковидные ограничения. Только что в Казанском соборе стартовало рождественское всенощное бдение, которое возглавит митрополит Варсонофий.Так как в храмах действуют те же ограничительные меры, что и в миру, допустить внутрь церкви более 50 прихожан нельзя. Но подключиться к службе можно онлайн: на канале Казанского собора проходят прямые трансляции.Бдение в Казанском прервется исповедью (в 22:00) и завершится праздничным ночным богослужением, которое намечено на 23:00. А утром в главном соборе Петербурга пройдут ранняя и поздняя божественные литургии. Помимо Казанского собора, рождественские богослужения проведут в 180 храмах города.Поздравить православных с праздником спешат первые лица Петербурга.– Сегодня весь мир переживает испытания, которых не было на памяти последних поколений. Нам как никогда нужны внимание к ближнему и духовные силы, – отметил губернатор Александр Беглов. – Хочу пожелать всем счастливых и радостных рождественских дней, крепкого здоровья, благополучия!– Сегодня мы особенно остро чувствуем, что за нами стоят славная история, могучие предки и великие святые земли Русской. С ними нам страшны никакие трудности. Вместе мы преодолеем любые испытания, – добавил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. – От всего сердца желаю всем счастья, крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех добрых начинаниях!