Год новый – водители и дороги все те же. Очередная «Газель» – первая в 2021-ом и 199-я с начала ведения списка – не прошла под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге днем 6 января. Для читателей из зарубежья напомним, что речь идет о развязке Софийской, Ленсоветовской дорога и улицы Труда: в России о ней знают уже все.– Новый год приходит – и «Газель» тоже. Посетила первая в этом году застревашка, – написал «мост глупости» в своем официальном «Твиттере». – 199-я в общем зачете. Готовимся к юбилею.Ни баннер, ни дорожные знаки, ни всероссийская слава «моста» и риск попасть в новостные и юмористические сводки водителей «Газелей», крупногабаритной строительной техники, а порой и пассажирских автобусов не впечатляют. Справедливости ради, предыдущий юбилей и 150-ю «Газель» «мост глупости» отметил аж два с половиной года назад (прямо на День города). А значит, дорожные знаки и народная молва все-таки работают.Юбилейную 200-ю «Газельку» ждут под мостом до конца новогодних праздников. Петербуржцы предлагают встретить ее с шарами, цветами и угощениями.