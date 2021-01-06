Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге хоть фактически пока и не стала всеобщей (приоритет в прививке – за людями из групп повышенного риска заражения), но набирает обороты. По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению «ковида», за 5 января в городе привили рекордное количество горожан – 1053 человека.– Всего в городе вакцинировано 8067 человек. В поликлиниках на сегодня в наличии 14 625 доз вакцины, – сообщает совет. – Несмотря на праздничные дни, работает большинство из 70 пунктов вакцинации. В связи с ростом количества желающих привиться в отдельных местах возникают трудности с записью. Комитет по здравоохранению и администрации районов проводят работу по совершенствованию механизмов записи.В планах – постепенно наращивать ежесуточное количество привитых. Причем несмотря на снижение по большинству эпидемиологических индикаторов: на сегодня заметно уменьшилось количество новых больных, активно больных, числа госпитализаций.– Снижение показателей связано с длинными новогодними каникулами: в такие дни люди реже обращаются за медицинской помощью. Играет роль и эффективность противоэпидемических мероприятий, в частности, в отношении общепита, – объясняют специалисты. – По окончании праздников – после возвращения петербуржцев из новогодних поездок и по мере возобновления контактов – заболеваемость, скорее всего, вновь начнет расти.