Небольшой снег и легкий мороз придут в Санкт-Петербург в день наступившего Рождества. Самый главный христианский праздник у православных пройдет при практически идеальной зимней погоде, которой жители Северной столицы так и не дождались на Новый год.- Санкт-Петербург: зимняя идиллия – небольшой снег и легкий мороз. Сегодня метеорологические условия будет определять северо-восточная периферия циклонического вихря. Его стараниями ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, - пишет в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.По словам синоптика, температура воздуха днем в Петербурге составит -2…-4 градуса, по Ленинградской области будет -1…-6. И там и там ожидается восточный ветер, скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, но останется выше нормы и составит 764 мм ртутного столба.