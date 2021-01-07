Случайные прохожие сняли на видео настоящую спасательную операцию, развернувшуюся в ночь на 7 января в самом центре Санкт-Петербурга. На набережной канала Грибоедова, неподалеку от Спаса на Крови стояла пожарная машина, а двое бойцов, стоя по пояс в ледяной воде, доставали из канализационной трубы кошку.- На канале Грибоедова, неподалеку МЧС спасает кошку из трубы, - написали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Как именно животное оказалось в западне и почему не смогло выбраться самостоятельно, осталось загадкой. Возможно, кошка застряла или же просто упала в канал, испугалась и забилась в первую попавшуюся дыру, но поступок спасателей не остался без внимания жителей Петербурга.- Лично мне, на доброе дело налогов не жалко, молодцы, что спасли. Если выбирать на что потратить бюджетные деньги: на несколько новых кустов винограда в поместье сына какого-нибудь чиновника или на спасение кошки - пусть это будет кошка; В таких случаях ситуациях, всегда больше переживаешь за животное, чем за людей. Спасателям респект, - пишут в комментариях горожане.