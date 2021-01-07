Православные верующие Санкт-Петербурга встретили главный церковный праздник - Рождество Христово. Торжественные богослужения в ночь на 7 января прошли во многих храмах Северной столицы, ну а главная служба состоялась в Казанском соборе.- В ночь с 6 на 7 января, праздник Рождества Христова, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил великое повечерие, утреню и Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе, - сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.Среди тех, кто посетил рождественское богослужение, были губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер городского парламента Вячеслав Макаров, представители полпредства президента России в Северо-Западном федеральном округе, а также простые петербуржцы.- Пусть праздник Рождества Христова принесет счастье, радость и благополучие в каждый дом, в каждую семью, станет силой объединяющей и сплачивающей весь мир, - подчеркнул Вячеслав Макаров.Саму службу, которая началась за час до полуночи, в прямом эфире транслировал один из городских телеканалов, так что не попавшие в Казанский собор могли следить за происходящим в прямом эфире.