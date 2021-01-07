Почти 22 тысячи петербуржцев были обследованы на коронавирус за минувшие сутки. Это примерно вдвое меньше, чем в обычные будние дни, однако средний показатель для праздников.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 800 человек. Под медицинским наблюдением находится 677 горожан. Из них 249 - контактные, 428 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.Также, по данным Смольного, операторами единой городской справочной службы по номеру 122 было принято 7220 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Это достаточно высокий показатель и он регулярно растет. К слову, но номеру 122 можно вызвать и врача, с чем отчасти связано увеличение количества звонков.Волонтерами выполнено 3733 заявки, а тем петербуржцам, которым необходима их помощь, нужно оставить заявку, позвонив по телефону: 8-800-200-34-11.Всего с начала октября уже 99 939 человек из числа пожилых, одиноких и малообеспеченных горожан получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.