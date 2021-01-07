Полиция Калининского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который решил отметить наступление Нового года стрельбой из автомата. Вместе с оружием, правда охолощенным, он пришел в Муринский парк, где и нажал на «гашетку».- 5 января в полицию поступило сообщение о стрельбе около дома 87 на Северном проспекте. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 37-летнего неработающего петербуржца, который стрельбой из охолощенного автомата из хулиганских побуждений, отмечал Новый год, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Стражами порядка у мужчины был изъят охолощенный автомат и 95 светошумовых патронов к нему. Загулявшего петербуржца отвезли в отделение, где составили протокол о нарушении общественного порядка. А 6 января было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».Виновнику грозит штраф в 300-500 тысяч рублей, исправительные или обязательные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.