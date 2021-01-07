«Зенит» стал единственным представителем Российской Премьер-лиги, попавшем в список 50 лучших футбольных клубов Европы. Рейтинг составило голландское аналитическое агентство Euroclubindex.- Сине-бело-голубые заняли 43-е место в списке, став единственным представителем РПЛ в ТОП-50, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.А вот во второй половине списка уже из ста лучших команд, оказались еще три российских клуба. Это «Краснодар» (77 место), а также московские «Локомотив» (82 место) и ЦСКА (91 позиция). Столичный «Спартак» в ТОП-100 не попал.Впрочем, учитывая неудачное выступление всех представителей России в Еврокубках, позиции отечественных клубов оказались заслуженно низкими. Так, летом 2020 года «Зенит» был 28-м, а годом ранее даже входил в ТОП-20. А учитывая, что пробиться в весеннюю часть ни Лиги Чемпионов ни Лиги Европы петербуржцы не смогли, вскоре они могут вылететь и из числа 50 лучших на континенте.