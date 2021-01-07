Стали известны подробности о погоне со стрельбой, произошедшей в центре Санкт-Петербурга в ночь на 6 января. Тогда несколько экипажей ДПС гоняли серебристый «Киа Рио» но Невскому проспекту, Васильевскому острову и смогли остановить лишь на Петроградке, где иномарка попала в ДТП после пробитых пулями колес. Оказалось, что за рулем машины был мигрант, который, чтобы уйти от ответственности, решил притвориться «мертвым».- Водитель (с явными признаками алкогольного опьянения) попытался разыграть драму и притворился мертвым. Когда доставили в больницу - врач ему простимулировал нужные зоны головного мозга и пациент очнулся. В итоге, доставлен в отдел полиции, - пишет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Уже в отделении оказалось, что за рулем машины сидел 22-летний гражданин Узбекистана, находившийся в Петербурге нелегально. В итоге на него составили несколько протоколов за неостановку по требованию, проезд на красный свет, неповиновение сотрудникам полиции и нарушение миграционного режима.С таким «букетом» мигранту грозит не только крупный штраф лишение прав, но и депортация на родину.