Полицейские из Ленинградской области ищут браконьеров, которые за новогодние праздники успели застрелись уже четырех лосей. Туши погибших животных обнаружили сотрудники регионального Охотнадзора.- 5 января на территории Выборгского и Лодейнопольского районов Ленинградской области были выявлены случаи незаконной добычи четырех лосей. По фактам браконьерства проводятся следственные действия, - сообщает пресс-служба областного Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.Некоторых нарушителей удалось задержать с поличным, других ищут. В интересах следствия в Комитете происходящее не комментируют.Отметим, что за браконьерство существует уголовная статья, которая минимально предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей, исправительные работы до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.