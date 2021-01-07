Непонятный сбой в работе метрополитена произошел днем 7 января на красной ветке подземки. Об этом в социальных сетях сообщают обеспокоенные пассажиры, которые не могут уехать уже около 15 минут.- На станции метро «Площадь Ленина» высаживают людей и объявляют, что движение в сторону «Девяткино» затруднено. Пропускают уже второй состав, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Никаких объявлений о неисправностях по громкой связи нет. По словам других пассажиров, примерно в то же самое время на станции «Площадь Мужества» высадили людей из неисправного поезда, что могло стать причиной сбоя в движении составов. Однако позднее оно было восстановлено.- В 14:30 пустили поезда в сторону «Девяткино», примерно 20-30 минут в туннеле простояли, - пишут неудачливые пассажиры.Впрочем, некоторые восприняли инцидент философски и даже «успели выспаться» во время неожиданной остановки