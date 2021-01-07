Трагически закончились праздничные посиделки для двух братьев-двойняшек из Санкт-Петербурга. Один из мужчин, разгоряченный спиртным, схватился за нож и ткнул им родного человека. Ранение оказалось смертельным.- 6 января в 08:40 в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение от диспетчера службы скорой медицинской помощи о том, что в квартире дома 12,корпус 1 по Мартыновской улице находится труп мужчины с ножевым ранением, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Через некоторое время на указанный адрес прибыли оперативники, которые нашли не только тело погибшего, но и второго участника драмы. Мужчины был вдрызг пьян. Его задержали и отвезли в отделение. Там выяснилось, что убийца и жертва были родными братьями, родившимися в один день. Оба - безработные.Также оказалось, что задержанный был восемь раз судим. Два - за грабеж, кражу и шесть эпизодов - за неуплату алиментов на детей.Теперь «каину» грозит 15 лет по статье «Убийство». Дело ведет Следственный комитет.