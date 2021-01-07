Жители Петербурга и Ленинградской области еще не скоро съездят на шопинг в любимые магазинчики, ведь Финляндия остается закрытой для граждан России. Местные власти приняли о продлении карантинных ограничений на границе еще на месяц.- 7 января правительство решило, что ограничения на въезд будут продлены до 9 февраля 2021 года. Эпидемия коронавируса по-прежнему явно растет во всем мире, и число инфекций в большинстве стран увеличивается быстрее, чем в Финляндии. Таким образом, ослабление ограничений не оправдано, - говорится на сайте Министерства внутренних дел Суоми.При этом ограничения касаются не только России, но и других стран, в том числе входящих в Шенгенскую зону. Однако с соседями - Швецией и Норвегией - Финляндия границу пересекать разрешает. Но только по суше.Напомним, что порог, при котором власти Суоми готовы открыть границы, составляет 25 и менее случаев коронавируса на 100 тысяч населения, фиксируемые в течение двух недель. В России этот показатель гораздо выше.