В Петербурге и Ленобласти холодает, но лед на водоемах еще не настолько окреп, чтобы выходить на него без опасения за свою жизнь. Тем не менее, сотни человек ежедневно рискуют, отправляясь на зимнюю рыбалку или просто прогулку по замерзшим рекам, каналам, озерам. Гонять их приходится спасателям.- Так, представителями МЧС и полиции со льда Невы напротив проспекта Обуховской обороны были выведены на берег двое детей. В другом конце города взрослые и дети испытывали на прочность лед на реке Глухарке на пересечении Богатырского и Шуваловского проспектов. В общей сложности там находилось порядка 100 человек, которым грозила реальная опасность, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.Спасатели напоминают, что в городе выход на лед запрещен до 15 января. Нарушителей ждет штраф.Их коллеги из Ленобласти также провели рейд. Они побеседовали с рыбаками на южной части акватории Ладожского озера и напомнили, что безопасная толщина льда - не менее 10 сантиметров.