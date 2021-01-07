Еще почти 1300 человек сделали прививки от коронавируса в Санкт-Петербурге. Такие цифры за 6 января приводит Межведомственный городской координационный штаб по противодействию распространению инфекции «ковид-19».- За 6 января в Санкт-Петербурге привито 1280 человек. Всего в городе вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 9347 человек, из них 269 закончили цикл вакцинации, - сообщает со ссылкой на штаб пресс-служба СмольногоВсего на данный момент в город поступило 22 692 комплектов доз вакцины. Вся вакцина развезена с Фармацевтической базы по районным поликлиникам, где проводится вакцинация. Сейчас там доступны 13 345 доз вакцины «Спутник-V».Специалисты отмечают, что коронавирус на данный момент остается опасной вирусной инфекцией и прививка - единственный способ защититься от нее. Риски, возникающие при этом, намного меньше, чем при заболевании «ковидом».