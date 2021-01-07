Власти Петербурга опубликовали очередной ежедневный отчет Межведомственного городского координационного штаба по противодействию распространению инфекции «ковид-19», в котором попросили пациентов набраться терпения при проведении вакцинации.- Технологический процесс при вакцинации от коронавирусной инфекции сложнее, чем, к примеру, от гриппа. Один флакон рассчитан на пять доз. Соответственно препарат, хранящийся при температуре минус 18 градусов, размораживается только при наличии пяти пациентов, которые были внесены в список, осмотрены врачом и не имеют противопоказаний. Это требует времени и терпения, как со стороны медперсонала, так и со стороны пациентов, - отмечают специалисты Комитета по здравоохранению.При этом, по их мнению, вакцинация остается самым действенным оружием против инфекции. А риски здесь намного меньше, чем опасность тяжело заболеть. В Петербурге от коронавируса привито уже 9347 человек (+1280 за сутки) и серьезных осложнений у них не зафиксировано.