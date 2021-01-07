Число зарегистрированных больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге выросло на 38% по сравнению с прошлой неделей. Об этом говорится в ежедневной справке Межведомственного городского координационного штаба по противодействию распространению инфекции «ковид-19».- Количество зарегистрированных больных в федеральном регистре с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 за сутки на 7 января составило 2140 человек. 1 января этот показатель был равен 1554, что означает рост в 37,71%, - сообщает пресс-служба городской администрации.В Смольном это объясняют нежеланием некоторых петербуржцев ложиться в больницу на праздники. К врачам они пошли лишь тогда, когда уже, что называется прижало.Впрочем, официальные данные координационного штаба, как уже было отмечено, расходятся с цифрами, публикуемыми общероссийским порталом «Стопкоронавирус», где собрана не менее официальная статистика. И там на 1 января в Петербурге значится 3746 случаев коронавируса, а вот 7 января - только 3005 заболевших. То есть идет не рост, а падение.