Жителям Северной столицы не стоит ждать потепления в ближайшие дни. Наоборот, петербуржцам следует начинать утепляться, ведь в городе постепенно будет холодать. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в пятницу, 8 января, погоду в Петербурге определит антициклон.- Вытягиваясь с востока, он сделает поспособствует появлению в облаках робких прояснений, до минимума понизит вероятность осадков, и начнёт поставлять в регион всё более холодные воздушные массы, - пишет Леус.Также отмечается, что температура воздуха в городе на Неве составит от 3 до 5 градусов мороза. Несмотря на небольшое похолодание, такая температура все же примерно на градус ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.