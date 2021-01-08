В праздничный день, 7 января, Петербург был окутан светом сотен тысяч разноцветных огоньков. В небе над Северной столицей гремели фейерверки, а достопримечательности стали экраном для красочной иллюминации. Грандиозное пиротехническое шоу состоялось в городе на Неве в рамках фестиваля огня «Рождественская звезда».В этом году цветное представление впервые состоялось в формате онлайн. Всему виной пандемия коронавируса. Как сообщают в комитете по развитию туризма, трансляцию эффектного шоу, которое прошло на пяти знаковых площадках города, посмотрели зрители из 140 стран мира.Участниками грандиозного представления стали известные мастера света и лазера, художники, компьютерные дизайнеры, создатели анимации и 3D-эффектов. Все они соревновались в зрелищности и масштабности происходящего. За титул самых «огненных» соревновались пиротехники из Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Костромы, Петербурга и даже из ближнего зарубежья: Казахстана и Белоруссии.