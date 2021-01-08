В Северной столице продолжают проверять жителей на наличие новой коронавирусной инфекции. Таким образом, за прошедшие сутки тест на ковид сдал 18 651 человек. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с этим опасным заболеванием.- Под медицинским наблюдением находятся 765 человек. Из них 255 - контактные, 510 - на самоизоляции, -подчеркнули в штабе.Кроме того, в городе не останавливает работу Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом. За прошедшие сутки волонтеры колл-центра обработали 6 337 вызовов. Также петербуржцы продолжают записываться в ряды добровольцев, чтобы помогать жителям, больным ковидом.- С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1150 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1023 человека, - отметили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.Напомним, по данным на 7 января коронавирусом в Северной столице заразились 3005 человек. Вылечились 1836.