Пятничное утро в Северной столице началось с уборки улиц от снега. Чтобы пешеходам и автомобилистам было проще и удобнее передвигаться по городу, на расчистку вышли более 800 единиц спецтехники. Также припорошенные снегом дорожки убирают 1135 дворников.- В парках и скверах работают еще 58 специализированных машин и 249 специалистов, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. - Прошедшей ночью чистоту городских дорог обеспечивало 837 единиц техники и 344 дворника.Снег с петербургских улиц убирали и накануне. Как подчеркнули в комитете, за минувшие сутки вывезено более 6,3 тыс. кубометров снега. Всего за четверг в городе выпало 0,8 см осадков. Однако расчистить улицы – только полдела, ведь еще нужно обеспечить безопасность, чтобы никто не поскользнулся и не получил травмы. Для этого дорожные службы используют специальную песко-соляную смесь. За прошедшие сутки использовали более 3,2 тысяч тонн этой смеси, чтобы посыпать ею дорожки.