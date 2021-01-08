Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел новое здание школы в поселке Ленсоветовский. В помещение заканчиваются работы по отделке. Как отметил губернатор, по соглашению с компанией застройщиком срок сдачи школы был перенесен.- Это было единственно верное решение, потому что уже в ходе строительства пришлось кардинально менять проект. Поселку нужна школа на гораздо большее количество учеников. Население росло все последние годы. Социальных учреждений не хватало. Ускоренными темпами мы наверстываем их строительство, - подчеркнул градоначальник.Отмечается, что в новом здании будет 62 учебных класса, 2 бассейна, три спортзала, актовый зал на 580 мест. В общей сложности школа рассчитана на 1550 учеников. Также в школе имеется медицинский блок со стоматологическим кабинетом. Более того, здания оснащено двумя лифтами. Они предназначены для детей с особенностями развития. Рядом со школой будет располагаться футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки.