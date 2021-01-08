За прошедший год в Северную столицу поступило более 8, 5 тысяч тонн граната. Изысканный фрукт везли в город на Неве из южных стран. Поставщиками граната в Петербург стали в том числе Перу, Египет, Израиль, Марокко, Индия ЮАР и Чили. Однако прежде, чем попасть на прилавки магазинов, а после – на столы к жителям, каждая партия фруктов подвергается тщательному фитосанитарному контролю. Его проводят, как правило, в Большом порту Петербурга.- При ввозе одной партии гранатов из Перу были выявлены личинки средиземноморской плодовой мухи, - подчеркнули в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. – Общий объем зараженных фруктов составил 17,9 тонн.Гранат, в котором содержались личинки был тщательно обработан. Все же остальные партии фруктов после фитосанитарного контроля проследовали дальше к местам назначения.