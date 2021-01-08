Петербургские врачи борются за жизнь и здоровье пятилетнего мальчика, которого в среду, 6 января, привезли со страшными травмами в детскую больницу имени Раухфуса. Ребенка срочно госпитализировали после ЧП в Муринском паркеИзвестно, что мальчик вместе с родителями пришел в парк, чтобы покататься с горки на ватрушке. Однако во время очередного спуска ребенок на полном ходу влетел в дерево. В результате малыш получил серьезные травмы: у него диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, переломы лобной кости и левой глазницы.Прибывшие на место медики в срочном порядке госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии. В данный момент мальчик находится в реанимационном отделении. Силовики проводят проверку по факту произошедшего и выясняют все обстоятельства случившегося.