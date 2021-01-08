Полицейские проводят проверку по факту вандализма в Петербургском метро. На днях четверо подростков испортили один из вагонов поезда, остановившегося на станции «Нарвская». Молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет нарисовали в поезде свастику и написали нацистский лозунг.Нарушителей сотрудники правоохранительных органов нашли уже на следующий день. Кроме того, в квартирах подростков были проведены обыски. В результате полицейские обнаружили несколько листов бумаги, расписанных экстремистскими символами, разноцветные маркеры, а также маску с прорезями для глаз, в которой, очевидно, орудовал кто-то из вандалов.- Лица, причастные к противоправному деянию, в настоящее время установлены и допрошены, - подчеркнули в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.В данный момент полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.