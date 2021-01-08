Губернатор Александр Беглов осмотрел новое отделение скорой помощи в Пушкине. Оно было сдано в эксплуатацию в декабре 2019 года. Новая станция скорой помощи сегодня обслуживает 242 тысячи человек, четверть из которых – дети. Здесь работают свыше 200 врачей и фельдшеров. В данный момент в отделении находится 19 специальных автомобилей, однако в течение года, как отметил Беглов, город передаст в пользование медикам еще пять машин.- Два отделения станции «скорой помощи» практически закрывают весь Пушкинский район, но население района растет, - отметил градоначальник в ходе осмотра.На данный момент новое отделение полностью обеспечено всеми необходимыми лекарствами и расходными материалами. Кроме того, как отметил глава Санкт-Петербурга, в новом помещении созданы отличные условия для работы сотрудников. Более того, градоначальник подарил медикам две кофемашины.- Город продолжит строить современные станции скорой помощи во всех районах. Удаленность от центра не должна сказываться на качестве медицинской помощи, - заключил Беглов.