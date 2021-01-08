В четверг, 7 января, в полицию обратился 36-летний крановщик из Петербурга. Он рассказал, что недавно потерял паспорт и рюкзак. Любому, кто вернет пропажу, мужчина обещал выплатить вознаграждение в размере 5000 рублей. Буквально сразу же в его дверь постучались трое парней в черной одежде и медицинских масках и возвратили утерянное имущество.Однако обещанного вознаграждения, которое крановщик честно им отдал, мужчинам было недостаточно. В результате, уходя, они также отобрали у своей \\"жертвы\\" два ноутбука, три мобильных телефона и спортивную куртку популярного бренда. Пострадавший крановщик оценивает ущерб в 80 тысяч рублей.В данный момент случившееся расследует полиция. Силовики выясняют все обстоятельства, при которых произошло преступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.