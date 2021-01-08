Количество петербуржцев, которых выписали из больниц после лечения от коронавируса, с 1 января 2021 года снизилось практически в два раза. Однако в Северной столице увеличилось число госпитализаций с новой опасной инфекцией. Об этом заявили в городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.Специалисты подсчитали, что за минувшие сутки от болезни вылечились 1756 человек. Однако еще неделю назад таковых в Петербурге было больше 3000. Кроме того, на данный момент в стационарах города на Неве находятся 4913 человек. А это на 9,91% больше, чем показатель от 1 января.В общей сложности сейчас под наблюдением врачей в Северной столице находятся 72 286 заразившихся ковидом жителей. Также отмечается, что четверть всех пациентов в городских стационарах – это тяжелые больные. А причиной тому может быть поздняя госпитализация.