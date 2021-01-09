Ночь на субботу, 9 января, стала в Петербурге самой холодной с начала зимы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.– Минимальная температура воздуха опустилась до -10,5 градусов. До этого морозным лидером было 8 января с результатом -7,8 градусов, – отметил синоптик.По прогнозам специалистов, морозы в городе будут крепчать. Как рассказал синоптик, в субботу на погодные условия окажет влияние гребень морозного антициклона. В Петербурге будет облачно, но с прояснениями. И обойдется без существенных осадков.– При этом морозы окрепнут, и температурный фон окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы, – добавляет Михаил Леус.Так, 9 января температура воздуха в городе составит -8…-10 градусов. В Ленобласти будет -7…-12 градусов, а на востоке региона еще холоднее - до -13…-18. Ветер ожидается северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.