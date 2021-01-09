Петербургские активисты подготовили для зимних забав каток в Овсянниковском саду. Об этом рассказали в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте». Лед неравнодушные петербуржцы подготовили в зеленой зоне на Песках при поддержке районного Центра спорта. Накануне, 8 января, состоялась его финальная заливка.– И уже с раннего утра 9 января кататься можно будет хоть круглые сутки напролет, – сообщают в соцсети активисты. – Да, на поверхности еще много выбоин и неровностей, но лед будет постоянно обновляться. И с каждой проливкой водой он будет все лучше и ровнее!Конечно, каток будет работать бесплатно. Активисты также просят местных помогать с расчисткой льда от снега: предусмотрительно они оставили одну лопату у стены Мытного двора.– А еще мы принесли нашу скамейку, которая осталась с летней акции на Евгеньевской и Воскресенской, чтобы можно было удобно и комфортно переодеваться, – пишут в группе «Центральный район за комфортную среду обитания». – Берегите каток, не мусорьте, не выгуливайте там домашних питомцев.