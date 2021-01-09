В Петербурге продолжают в ежедневном режиме тестировать горожан на коронавирус. По оперативным данным на 10 утра в субботу, 9 января, в городе за минувшие сутки на COVID-19 проверили 20297 человек.– Под медицинским наблюдением находится 906 человек. Из них 211 – контактные, 695 находятся на самоизоляции, – сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением корнавируса.Кроме того, в единую региональную информационно-справочную службу на номер «122» поступило 7526 вызова. Все вопросы связаны с коронавирусом. Также сегодня на портале волонтеров в городе зарегистрирован 1151 человек. Из них прошли обучение и аккредитацию 1023 человека и уже выполнили 3801 заявку. Всего с начала октября 101654 петербуржцев получили гуманитарную помощь. Напомним, что волонтеры доставляют продуктовые наборы пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям.