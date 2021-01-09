Сотрудники Жилищного комитета провели объезды нескольких районов Петербурга и проверили улицы и дворы на чистоту. 7 и 8 января специалисты побывали по 120 адресам в Адмиралтейском, Кронштадтском, Петродворцовом, Красногвардейском, Московском, Калининском районах. Больше всего замечаний по уборке зафиксировали в самом центре Петербурга – в Адмиралтейском районе. А именно: из 20 проверенных адресов в 10 случая вообще было не убрано или сделано это некачественно. Кроме того, не все в порядке было с чистотой одной детской площадки.Остались недовольны проверяющие и уборкой по пяти адресам в Петродворцовом районе. Получил замечания и Кронштадтский район, но там плохая уборка была всего по одному проверенному адресу.– Были выявлены замечания по вывозу твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, расположенных в Красногвардейском и Московском районах, – отмечают в Жилкоме.Всего за 7 и 8 января на внутриквартальных территориях города трудились более 6 тысяч дворников и 450 единиц уборочной техники.