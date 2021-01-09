В Колпинском районе Петербурга мошенники обманули 85-летнего пенсионера. Пожилой мужчина лишился 1,2 миллионов рублей с банковской карты. О случившемся он рассказал полиции накануне, 8 января.Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, в течение четырех дней начиная с 4 января на городской телефон пенсионеру названивали мужчина и женщина, представляясь сотрудниками службы безопасности петербургского Пенсионного фонда, а также одного из банков. Они предлагали получить компенсацию за похороны его супруги, которая ушла из жизни в 2018 году. Кроме того, обещали обеспечить безопасность денежных средств на картах.В итоге обманным путем мошенники убедили мужчину сообщить номера, коды и пароли двух банковских карт, с которых затем они сняли внушительную сумму. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.