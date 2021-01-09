В Тосненском районе Ленобласти мужчина спас провалившегося под лед ребенка, после чего сам попал в реанимацию. Об этом рассказали на странице Администрации региона в соцсети «ВКонтакте». Супруга героя написала о случившемся в одну из социальных сетей губернатору региона Александру Дрозденко. Произошло ЧП на Смоляном ручье накануне, 8 января.– Мы с семьей катались на ватрушках и увидели, что в воде ребенок, – рассказала жена мужчины, спасшего девочку. – Муж незамедлительно бросился на помощь малышке и вместе в ней ушел под воду, малышку вытащил, а ему мужчина помог выбраться.По дороге домой мужчине, пробывшему в ледяной воде, стало плохо, нарушился сердечный ритм, и пришлось вызвать скорую, после чего он оказался в реанимации. Как рассказывают в Гатчинской больнице, где сейчас находится мужчина, сейчас его состояние стабильное.Напомним, что и в Петербурге, и в Ленобласти сейчас действует запрет выхода на лед. Гулять и рыбачить на неокрепшем льду опасно для жизни.